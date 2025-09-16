¥É·³¥Þ¥ó¥·¡¼¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¡Ö¤Ï¤¢¡Ä¡×¡¡µß±ç¿Ø¤òÀÕ¤á¤º¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹Î¯¤Þ¤ë¡×
¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶»Ãæ¡Äµß±ç¤ò¡ÖÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 6¡¼5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢4-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º1»à¤Ç¹ßÈÄ¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¤Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬ÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤Éµß±ç¿Ø¤¬¤Þ¤¿Êø¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤¬¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ð¥ó¥À¤¬¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÈïÃÆ¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤Î¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤Ï7²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿3ÈÖ¼ê¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¡¼¥ä¡¼Åê¼ê¤¬3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ë¡£10²ó¤Ë6ÈÖ¼ê¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬µ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤½¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤ÎÉÔÄ´¤¬Áê¼¡¤°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡Ö¤Ï¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¸å¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï»Ø1ËÜ¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤éÌó7¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó17.8¥»¥ó¥Á¡ËÎ¥¤ì¤¿µå¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬Åê¤²¤¿µå¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ë¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤Î1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë