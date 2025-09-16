「気がついたら秋」となる前に！【無印良品】大人が早めに狙いたい！「新作アイテム」
気温が高い日が続く予想が出ている今、しばらくは夏物が活躍しそう。とはいえ、秋らしさも少しずつ取り入れていきたいところ。そんな時に今から買い足すなら何が正解？──編集部がリサーチする中で注目したのは【無印良品】の新作アイテム。今回は今から着られて秋冬もしっかり活躍しそうなアイテムをピックアップしました。ぜひ在庫があるうちにゲットして。
夏→秋のシフトコーデにぴったり！
【無印良品】「婦人 洗えるミラノリブ編みベスト」\2,990（税込）
深すぎないVネックデザインで、プライベートからオフィスコーデまで幅広く活躍しそうなニットベスト。目の詰まったミラノリブ編み素材だから、上品な雰囲気で取り入れやすい1枚です。暑い日はスナップのようにノースリーブトップスとして1枚着たり、秋口にはシャツやブラウスとレイヤードしたりとさまざまなスタイルが楽しめそう。ベージュ・ライトグレー・ダークグレー・黒というシックなカラー展開も、大人には嬉しいポイント。
スカート見えする「はかまパンツ」
【無印良品】「婦人 二重織りはかまパンツ」\5,990（税込）
日本の伝統的な袴をもとに、現代風にアレンジされたユニークなデザインのパンツ。プリーツスカートのようにも見えるルックスで、大人っぽさと女性らしさを両立したコーデに導きます。縦のラインが強調されるシルエットだから、オーバーサイズのTシャツやセーターを合わせてもバランスよく仕上がりそう。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M