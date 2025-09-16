2027年度から共学化する福岡市立福岡女子高校の新しい校名について、5つの案が選ばれ、市民からの意見の募集が9月16日、始まりました。



福岡市教育委員会によりますと、8月29日に開かれた2回目の「新校名・校章検討委員会」で、福岡女子高校の新しい校名の案として選ばれたのは、次の5つです。



①福岡共創（ふくおかきょうそう）高校

校訓である「共生：他者と協働できる豊かな人間性」「創造：新たな価値を創出」から。





②海輝共創（かいききょうそう）高校校舎の横が海という環境で学び、世界をつなぐ広大でグローバルな人間に成長し、光り輝くまぶしい未来で活躍できる人間に成長してほしいという願いから。③市立福岡（いちりつふくおか）高校今の校名にある「福岡」を残しつつ、非常にシンプルな校名で覚えてもらいやすいから。④Fukuoka City High School（フクオカシティハイスクール）英語教育を重視しながら、グローバル人材を育てる新たな学校として生まれかわることをアピールするため。⑤福岡海風（ふくおかかいふう）高校愛宕浜の海のさわやかな風、美しい海を想像できるような学校名であってほしいという願いから。どの校名が好ましいか、その理由などの意見を、9月16日から30日午後5時まで、福岡市教育委員会のホームページの回答フォームやメール、FAXで受け付けています。■メールアドレス hs-education.BES@city.fukuoka.lg.jp■FAX 092-733-5780福岡女子高校新校名・校章検討委員会事務局宛てです。福岡女子高校は1925年（大正14年）に福岡市立第一女学校として、現在、警固公園がある場所で開校しました。1951年（昭和26年）に福岡市立福岡女子高校となり、その後も移転を経て、1995年（平成7年）に、現在の福岡市西区愛宕浜に移転しました。ことし、創立100年を迎え、2027年度から共学化し、男子生徒の受け入れを始めます。