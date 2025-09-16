¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ªÀÖÌÚ°õºþ¡ÖLuxmere¡×
ÀÖÌÚ°õºþ¤Ï¡¢Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÍÑ ¹âµéÉõÅû¡ÖLuxmere¡×¤ò2025Ç¯10·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖÌÚ°õºþ¡ÖLuxmere¡×
¥µ¥¤¥º¡§205¡ß205mm
Ëç¿ô¡¡¡§3ËçÆþ¤ê
²Á³Ê¡¡¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥é¡¼¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó
¸½ºßºÇ¤â»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖB6¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÆÀ°ÕÍÍ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖÊñ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÉõÆþ»þ(¥Ö¥é¥¦¥ó)
¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÉõÆþ»þ(¥Í¥¤¥Ó¡¼)
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Luxmere¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¡ÖLuxury(ìÔÂô)¡×¡ÖPremiere(ºÇ¹âµé¤Î)¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¹âµé¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¾Æþ¤ì¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥¢¡Û
¼ç¤Ë´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡ÖÌ¾Æþ¤ì¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±¶È³¦¤ÎÏ·ÊÞ¥µ¥¤¥È¡£
¥á¡¼¥«¡¼À½ÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥á¥â¤ì¡Á¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢Ç¯´ÖÈÎÇäÁí¿ô¤¬18Ëüºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
