¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ªÀÖÌÚ°õºþ¡ÖLuxmere¡×

ÀÖÌÚ°õºþ¤Ï¡¢Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÍÑ ¹âµéÉõÅû¡ÖLuxmere¡×¤ò2025Ç¯10·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

 

ÀÖÌÚ°õºþ¡ÖLuxmere¡×

 

 

¥µ¥¤¥º¡§205¡ß205mm

Ëç¿ô¡¡¡§3ËçÆþ¤ê

²Á³Ê¡¡¡§990±ß(ÀÇ¹þ)

¥«¥é¡¼¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó

¸½ºßºÇ¤â»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖB6¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÆÀ°ÕÍÍ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖÊñ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£

 

¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÉõÆþ»þ(¥Ö¥é¥¦¥ó)

¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÉõÆþ»þ(¥Í¥¤¥Ó¡¼)

 

¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û

Luxmere¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¡ÖLuxury(ìÔÂô)¡×¡ÖPremiere(ºÇ¹âµé¤Î)¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£

¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¹âµé¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÌ¾Æþ¤ì¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥¢¡Û

¼ç¤Ë´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡ÖÌ¾Æþ¤ì¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±¶È³¦¤ÎÏ·ÊÞ¥µ¥¤¥È¡£

¥á¡¼¥«¡¼À½ÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥á¥â¤ì¡Á¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢Ç¯´ÖÈÎÇäÁí¿ô¤¬18Ëüºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

