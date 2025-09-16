人気モデルが６回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。

１６日にインスタグラムで「今日で、６回目の結婚記念日 『夫婦って、同じ方向を向くことだよ』そんな言葉を先輩ご夫妻から教わって、出会って７年、今その意味を少しずつ実感しています」と伝えたのは、“くみっきー”ことモデルの舟山久美子。

「どんなときも支え合い、励まし合い、選び合い、伝え合う。家族みんなが迷わないように、お互いが目印でいられるように。家族の形って、自分たちで作り上げていくものだから、子どもが増えるたびにぶつかることも多くなったけど、そのぶん絆も深まっている気がします」と思いをつづり、「毎日そばにいても、『そう思ってたんだ！』って驚いたり、はじめて知ることがある。これだから夫婦って、面白い」としみじみ。

「結婚して本当によかった。１６歳から仕事を始めて、ずっと周りの目を気にして、自信が持てなかった私に、『何者にならなくてもいい』って、そう思わせ続けてくれる存在」と夫に感謝し、「これからも、家族と友達、そして会社のみんな（家族！）を笑顔にできる自分でいたいなぁ ましゅくん、いつもありがとう」「＃結婚７年目もよろしくね」とメッセージ。ウェディングフォトを投稿し、フォロワーは「素敵な関係で憧れる」「永遠の理想の夫婦」「めっちゃ素敵です」「これからも、お幸せに」などの声を寄せた。

舟山は２０１９年９月に一般男性と結婚し、２１年９月に第１子を出産。２４年１０月に第２子出産を報告した。