¤ª¿©»ö¤È¶¦¤Ë¡È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡É¤ò´®Ç½¡ªKatsunuma Vinyly Vol.3

¾¡¾Â¾úÂ¤¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKatsunuma Vinyly Vol.3¡×¤ò¼«¼Ò¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¡£

 

¾¡¾Â¾úÂ¤¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKatsunuma Vinyly Vol.3¡×¤ò¼«¼Ò¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

2025Ç¯¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¤Ö¤É¤¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥ï¥¤¥ó¡È¥Ì¡¼¥Ü¡¼¡É¤Î²ò¶ØÆü¡£

¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë2025Ç¯¤Î¼Â¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌ¡Ö¥Ì¡¼¥Ü¡¼¡×°û¤ßÊüÂê¤Ç¤¹¡ª

¥ì¥³¡¼¥É¤Î²»³Ú¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¿©»ö¤È¶¦¤Ë¡È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ú³µÍ×¡Û

¢¡Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯11·î3Æü(·î¡¦½Ë)10»þ¡Á17»þ(¥é¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡§16»þ)

¢¡²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¾¡¾Â¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ »³Íü¸©¹Ã½£»Ô¾¡¾ÂÄ®²¼´äºê371

¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡§ Ãæ±ûËÜÀþ¡Ö¾¡¾Â¤Ö¤É¤¦¶¿¡×±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç8Ê¬

Ãæ±ûËÜÀþ¡Ö¾¡¾Â¤Ö¤É¤¦¶¿¡×±Ø¤è¤ê¾¡¾Â¼þÍ·¥Ð¥¹

¡Ö²¼´äºê¡×²¼¼Ö¡¡ÄäÎ±½ê¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬

¢¡ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Âç¿Í 9,900±ß(ÀÇ¹þ)

¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï 4,400±ß(ÀÇ¹þ)

Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ

¢¡¸«¤É¤³¤í¡¡¡¡¡§ ¡¦¾¡¾Â¾úÂ¤¤Î¥Ì¡¼¥Ü¡¼¤ò²ò¶ØÆü¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹

¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ

¡¦¥°¥é¥¹(¥È¥é¥¤¥¿¥ó)ÉÕ

¢¨ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´Æþ¤ê¥°¥é¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÎÉ¼Á¤Ê²»³Ú¢ö

¡¦Ä¾±ÄÅ¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ÆÉ÷¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§

¡¦¾Æ¤­Ä»¡Ú¾ÆÄ»¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Û¼çºË¡ÖÀÆÆ£ÂÀ°ì¡×»á¤Î¾Æ¤­Ä»

(¢¨ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹)

¡¦¿¦¿Í¤¬°®¤ë¼÷»Ê(¢¨ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹)

¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§ Á°Çä·ô¡§Peatix¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ

¼õÉÕÊýË¡¡¡¡¡¡§ ÅöÆü¡¢¼õÉÕ¤ÇPeatix¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤

¡Ú¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û3ÆüÁ°30¡ó¡¢2ÆüÁ°50¡ó¡¢Á°Æü100¡ó

¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦ATM»ÙÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÖ¶â¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¼çºÅ¼Ô¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡×

(»²²Ã¼Ô¥Ø¥ë¥×)¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼³°´Ñ

