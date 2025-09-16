¤ª¿©»ö¤È¶¦¤Ë¡È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡É¤ò´®Ç½¡ªKatsunuma Vinyly Vol.3
¾¡¾Â¾úÂ¤¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKatsunuma Vinyly Vol.3¡×¤ò¼«¼Ò¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¡£
¾¡¾Â¾úÂ¤¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKatsunuma Vinyly Vol.3¡×¤ò¼«¼Ò¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¤Ö¤É¤¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥ï¥¤¥ó¡È¥Ì¡¼¥Ü¡¼¡É¤Î²ò¶ØÆü¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë2025Ç¯¤Î¼Â¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌ¡Ö¥Ì¡¼¥Ü¡¼¡×°û¤ßÊüÂê¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥³¡¼¥É¤Î²»³Ú¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¿©»ö¤È¶¦¤Ë¡È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¢¡Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯11·î3Æü(·î¡¦½Ë)10»þ¡Á17»þ(¥é¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡§16»þ)
¢¡²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¾¡¾Â¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ »³Íü¸©¹Ã½£»Ô¾¡¾ÂÄ®²¼´äºê371
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡§ Ãæ±ûËÜÀþ¡Ö¾¡¾Â¤Ö¤É¤¦¶¿¡×±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç8Ê¬
Ãæ±ûËÜÀþ¡Ö¾¡¾Â¤Ö¤É¤¦¶¿¡×±Ø¤è¤ê¾¡¾Â¼þÍ·¥Ð¥¹
¡Ö²¼´äºê¡×²¼¼Ö¡¡ÄäÎ±½ê¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
¢¡ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Âç¿Í 9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï 4,400±ß(ÀÇ¹þ)
Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ
¢¡¸«¤É¤³¤í¡¡¡¡¡§ ¡¦¾¡¾Â¾úÂ¤¤Î¥Ì¡¼¥Ü¡¼¤ò²ò¶ØÆü¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ
¡¦¥°¥é¥¹(¥È¥é¥¤¥¿¥ó)ÉÕ
¢¨ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´Æþ¤ê¥°¥é¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÎÉ¼Á¤Ê²»³Ú¢ö
¡¦Ä¾±ÄÅ¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ÆÉ÷¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¡¦¾Æ¤Ä»¡Ú¾ÆÄ»¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Û¼çºË¡ÖÀÆÆ£ÂÀ°ì¡×»á¤Î¾Æ¤Ä»
(¢¨ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹)
¡¦¿¦¿Í¤¬°®¤ë¼÷»Ê(¢¨ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹)
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§ Á°Çä·ô¡§Peatix¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¼õÉÕÊýË¡¡¡¡¡¡§ ÅöÆü¡¢¼õÉÕ¤ÇPeatix¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û3ÆüÁ°30¡ó¡¢2ÆüÁ°50¡ó¡¢Á°Æü100¡ó
¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦ATM»ÙÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÖ¶â¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¼çºÅ¼Ô¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡×
(»²²Ã¼Ô¥Ø¥ë¥×)¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼³°´Ñ
