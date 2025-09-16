シクフォニ、タイトルのない新曲を発表 読み方はファンとともに決定へ
2.5次元タレントグループ・シクフォニが、タイトルのない新曲をリリースすることを発表した。タイトル部分には文字も記号も一切記されておらず、あえて“空白”にすることで「これは何と読むのか？」という問いを提示。ファンが自由に読み方を考え、その投稿を通じて楽曲の意味をともに完成させるプロジェクトとなっている。
【動画】前代未聞…！シクフォニが発表した“タイトルのない新曲”ミュージックビデオ
読み方の募集は公式YouTube、TikTok、インスタグラムのコメント欄で受付を開始。寄せられた候補の中から、28日午後8時より公式YouTube生配信でファンとメンバーが最終的な読み方を決定する。単なるネーミング募集ではなく、ファンとアーティストが同じ目線で作品に“命”を吹き込む共創の瞬間を目指している。
また、公開されたミュージックビデオではメンバーイラストの一部が反転して登場。普段見慣れたシクフォニでありながら微妙に“違う”姿が描かれ、正しさと違和感の境界を問う仕掛けとなっている。楽曲のコンセプト“名前のない存在”と密接にリンクした映像表現が特徴だ。
新曲は、記憶の断片や言葉にならない感情を描く独自の世界観を持ち、孤独や不安、言葉にできない痛みなどを想起させる。歌詞や音の仕掛けには物語性が織り込まれ、繰り返し聴くことで解釈が変化する構造になっている。“鑑賞する音楽”ではなく“感じ取る音楽”として位置づけられ、曖昧さを核に据えた作品となっている。
シクフォニは、10月26日にはグループ初の3DライブをYouTubeで全世界無料配信する予定。さらには、3Dライブとリンクした“生身ライブ”を11月8日、9日に大阪・おおきにアリーナ舞洲、12月13日、14日に東京・LaLa arena TOKYO-BAYで生身ライブを開催する予定だ。
