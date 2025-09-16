¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÃÏ¶èV¡¡¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¡¡»Ë¾å4¿ÍÌÜ
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£9·î15Æü¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ®¡£2011Ç¯¤Î9·î17Æü¤ò2Æü¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢150»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤Ï2011Ç¯¤Î151»î¹ç¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ç¥·¡¼¥º¥ó90¾¡¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î90¾¡ÅþÃ£¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ·³¤Ïº£µ¨10¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤¬8·î¤Ë±¦ÏÓ¾åÉô¤Î·ìÀò¤ÇÎ¥Ã¦¡£¡ÖÀÅÌ®À¶»³Ô½Ð¸ý¾É¸õ·²¡ÊTOS¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤ÏÍ··â¼ê¥È¥ì¡¼¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬±¦ÂÀÂÜÎ¢¤ÎÄ¥¤ê¡¢»°ÎÝ¼ê¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤¬º¸¸ªÄË¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Î¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÇµåÃÄ»Ë¾å3¿ÍÌÜ¡£¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤é¤ËÂ³¤¤¤Æ4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£