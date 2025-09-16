TBS NEWS DIG Powered by JNN

【写真を見る】【博多太郎】妹・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする3男・幸空（こあ）くんの兄妹写真を公開 兄としての姿に「ありがとね」



博多さんは、これまで博多家の末っ子だった幸空くんがクッションを膝に置き、優しく妹を抱っこする微笑ましい写真を公開。博多さんは"コアが夢空を抱っこしたいって。ありがとね"と兄としての姿を見せる幸空くんへ感謝の言葉を伝えました。
 



また、敬老の日だった前日は家族で焼肉屋を訪れたようで、「うちらも親孝行できた日になりました」と幸せいっぱいに報告しました。

 



¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£
ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2010Ç¯12·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤ËÂè4»Ò»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¡¢¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û