【動画：女の子の赤ちゃんの『頭を守るように』寝ていた犬…半年後→幸せが詰まっている『尊すぎる光景』】

０歳の赤ちゃんとワンコの半年後…

Instagramアカウント「uiuichan05」に投稿されたのは、赤ちゃんとワンコの尊すぎる日常の光景。

現在1歳の「うい」ちゃんとワンちゃんは大の仲良し。飼い主さんによると、ワンちゃんをお迎えしたのは、ういちゃんがまだ0歳のころのこと。その頃からワンちゃんは、まるでういちゃんを守るように、頭にモフッと寄り添って眠っていたそうです。

そして半年後――。すくすく成長したういちゃんとともに、ワンちゃんも大きくなりましたが……なんと、ふたりが全く同じポジションで寝ているショットをカメラにおさめることができたのだとか…！体は大きくなっても変わらぬ距離感と絆に、心温まります。

すっかり相棒のようなふたり

0歳のころから一緒に成長してきたういちゃんとワンちゃんは、今やすっかり相棒のような関係。いつも隣にいるのが当たり前で、ふたりの間には自然な信頼関係ができあがっているそうです。

最近では、ういちゃんも自由に動けるようになり、今度はワンちゃんの上に乗ってギュッと抱きついたりすることも増えてきたそうです。

また、ソファーの上で並んでお昼寝をしたり、パパの上に一緒に乗って遊んだりと、仲良しな姿は日常のあちこちで見られるのだとか。

やんちゃなういちゃんと、おっとり優しいワンちゃん

元気いっぱいに成長しているういちゃんですが、ときにはやんちゃな一面を見せることも。この日は、ワンちゃんのマズルをぎゅっと掴んで、「キャッキャ！」と楽しそうな笑い声をあげていたそうです。

一方のワンちゃんはというと、まるで「やれやれ」と言いたげな表情。一足先に立派な成犬となったワンちゃんは、どうやらういちゃんの遊びに付き合ってあげているようです。

ふたりの関係は、本当のきょうだいのよう。じゃれ合いながらも、お互いをしっかり信頼していることが伝わってきます。

