私立恵比寿中学・桜木心菜、自身初のランジェリーカットに挑戦　2nd写真集発売決定

私立恵比寿中学・桜木心菜の2nd写真集（秋田書店）が12月3日に発売される。

9月14日（日）に20歳の誕生日を迎え、3月にさいたまスーパーアリーナで結成15周年ライブを行った私立恵比寿中学・桜木。今作は「韓国にダンス留学をしている少女」をテーマに、本人がプライベートでもよく訪れるという韓国のソウルとチェジュ島でのロケを敢行。

ソウルのローカルな町や民家で生活している様子やダンスレッスンに励む姿、東大門や弘大などの街中にフラッと足を運んだり、休みの日に羽を伸ばしてウォーターパークで遊んだり、チェジュ島のビーチやプールヴィラでくつろぐ姿などを撮影。今作では自身初となるランジェリーカットに挑戦している。

■桜木心菜コメント 今回のロケ地は大好きな韓国！ソウルには何度か訪れたことがありましたが、チェジュ島は初めてでした。特に最終日に宿泊したチェジュ島のヴィラは３階建てで、階段を駆け回ったり、みんなが寝ている間に大画面のテレビを独り占めしたり、プールやジャグジーでマネージャーさんと一緒に２時間もはしゃいだり……興奮しすぎて眠れなかったです（笑）。

あとはやっぱり韓国料理！サムギョプサルやカムジャマンドゥ（じゃがいも餃子）が美味しすぎて、明日も撮影があるということを忘れるくらい夢中で食べてしまいました！（その後しっかり筋トレしました！）

どのシーンの衣装も新鮮でお気に入りなのですが、特にピンクのふわふわワンピースは普段の私には珍しくとても気に入っています。スタジオも“ゆめかわ”な世界観で、前作とはまた違ったおしゃれで可愛い雰囲気に仕上がりました。

そして、黒のランジェリーのカットは大人っぽさが際立つシーンでこちらもお気に入りです！ ニーハイソックスは私からの提案で実現したものなので、そこも注目してほしいポイントです。一冊の中で可愛い私とセクシーな私、どちらも楽しめると思います。

20歳という節目に、このような大切な報告をえびちゅうファミリーのみなさんにお届けできることを本当に幸せに思います。20歳になり、少しずつ大人としての姿も見せられるようになったと思います。今回の写真集では特に“大人の魅力"を意識して臨みましたが、撮影中は本当に楽しくて自然体で無邪気な私もたくさん写ってしまいました（笑）。

だからこそ、この写真集には「背伸びした私」と「素の私」の両方がギュッと詰まっています。20歳の記念として今しか残せない瞬間をぜひ手に取って、ページをめくりながら一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！

