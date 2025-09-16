河出書房新社、創業140周年記念企画が2025年秋季よりスタート

2026年5月に創業140周年を迎える河出書房新社。2025年秋季よりさまざまなアニバーサリー企画が展開される。

【写真】河出書房新社・ふくろうさん、記念ロゴを見る

企画の1つとして10月より創業140周年記念出版タイトルが刊行開始。山田詠美『三頭の蝶の道』、小川洋子『続 遠慮深いうたた寝』、中村文則『彼の左手は蛇』、『ＥはエドワードのＥ』、ジェーン・バーキン『ジェーン・バーキン日記』（小柳帝監訳）、『エッセンシャル・ピーナッツ 史上最高の漫画と世界的に有名なスヌーピーのすべて』（マーク・エヴァニア著 谷川俊太郎/望月索訳）、ハン・ガン『光と糸』（斎藤真理子訳）が刊行予定だ。

また河出書房新社内での募集から「これまでも、これからも。本の窓から。」というキャッチコピーが決定。記念ロゴ、キャラクターは、広告アートディレクション、ブックデザインを多数手がけるデザイナー、寄藤文平さん（文平銀座）が制作。クラシカルで、どこか愛らしい雰囲気のロゴタイプのほか、本をかたどった窓の中で変幻自在な姿を見せるキャラクター「ふくろうさん」が描かれる。

創業140周年カウントダウン企画として2022年9月に創刊した季刊「スピン／spin」では、9月26日発売の第13号より、特別企画「140人・140冊・この1文」がスタート。各選者がそれぞれの「河出の1冊」をセレクト。作中出色の「この1文」、作品への想いが込められた「コメント」が、寄藤文平による描き下ろし「ふくろうさん」とともに発表される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）