

立憲民主党の両院議員総会を終え、記者会見する安住淳幹事長（写真：時事）

【写真あり】立憲民主党、「第2の岡田克也氏」と「第2の枝野幸男氏」はどんな人？

「誰がそんなこと言ったの？ 兄弟になったつもりはないから。そうやってだんだん民意って作られていくんだね」。9月12日の会見で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長はこう言い放った。

立憲民主党と国民民主党が“再結成”されて5年を迎えた。旧立憲民主党と旧国民民主党は2020年9月、両党がいったん解党してそれぞれ新党を結成。62人だった旧国民民主党から立憲民主党に40人が参加し、残った衆参13人の議員で新たな国民民主党はスタートした。

ともに民主党・民進党をルーツとしているため、両党を「兄弟政党」と呼ぶ声も少なくない。しかし、国民民主党の榛葉幹事長は冒頭の発言のように、それを頑なに否定した。

榛葉氏にしては珍しく厳しい口調だったのは、立憲民主党との“因縁”があるからだろう。2019年の参議院選挙で立憲民主党は、榛葉氏が出馬する静岡県選挙区に徳川宗家19代の家広氏を擁立。「最重点区」として蓮舫氏ら有名な幹部を次々と応援に入らせ、榛葉氏を落選の危機に陥らせた。

野党第1党と「売れないアイドル」の逆転劇

そもそも両党には大きな格差が存在した。立憲民主党は2017年に結党され、2020年に再編された後も野党第一党であり続けた。一方、国民民主党は長らく支持率が低迷し、「売れない実力派地下アイドル」と揶揄されてきた。

そのような両党の関係に変化が見られたのは、昨年10月の衆院選だった。国民民主党は7議席から28議席と獲得議席を4倍に伸ばした。国民民主党が公約の中で取り上げた「103万円の壁」の見直しが、若者層を中心に、インターネットで大きく支持を集めた。

今年7月の参院選でもその勢いは止まらず、国民民主党は4議席から17議席と4倍以上に勢力を伸ばした。比例区でも762万0492票を獲得し、739万7456票の立憲民主党を22万3036票も上回った。

一方で、立憲民主党は改選前の22議席を維持したものの、8月26日に公表された立憲民主党の総括文では「（与党の）受け皿としての評価を得られず、野党第一党としての存在感が低下する選挙結果となった」と反省せざるをえなかった。

そして「重大な危機感を持ち、抜本的な体制の見直しを行い、党改革を進めていく」と宣言。そうした決意を表したのが、9月11日に発表した党幹部の新人事だった。

立民の新執行部は第2の「野田・安住・岡田体制」

野田佳彦代表は党の要となる幹事長に衆院予算委員長だった安住淳氏を起用し、政策を担当する政調会長に当選2回の本庄知史氏を抜擢。さらに、広報委員長を新設して、当選2回の渡辺創氏を充てた。野田代表は「政権を獲りにいくための執行部」と胸を張るが、榛葉氏は会見で次のように皮肉っている。



政調会長に抜擢された本庄知史氏（左）と、広報委員長に就いた渡辺創氏（写真：時事）

「懐かしい面々が並んでいると思ったら、野田総理が増税して解散したときの（内閣の）メンバーがずらっといるんだね。本庄さんを岡田克也さんの分身、渡辺創さんを枝野さんの分身と考えると、これはまさに野田・安住・岡田体制だ。見事に復活したというふうに見えるね」

確かに安住氏は社会保障と税の一体改革関連8法が成立した野田第2次改造内閣で財務相を務め、第2次改造内閣と第3次改造内閣で岡田氏は副総理、枝野幸男氏は経済産業相を務めた。もっとも榛葉氏自身も野田第3次改造内閣で外務副大臣を務めており、まさしく「懐かしい面々」に違いない。だが、それこそが野田氏の狙いだったのではないだろうか。

まずは安住氏の幹事長起用は、早くからささやかれていた。安住氏は傍若無人だが、権力に入り込むのがうまく、“危機の時代”の立ち回りに長けている。とりわけ国会対策委員長時代に自民党の森山裕国対委員長（当時、現在は幹事長）との関係が良好だったことは、大きな強みになっている。

2024年11月に野党として30年ぶりに予算成立の可否を握る衆院予算委員会委員長に就任したが、「安住氏が就任することを前提に、予算委員会委員長ポストを野党に渡すことを森山幹事長が承諾した」と噂された。

安住氏の起用が意味する“もう1つの狙い”

自民党に近い安住氏の起用はまた、“大連立”への布石を連想させるものだ。実際に野田氏は首相時代の2012年2月25日、当時の自民党総裁だった谷垣禎一氏と極秘に会談して大連立を持ちかけた。同年3月に岡田副総理（当時）と川崎二郎元国対委員長が会談したときも、大連立の話が持ち上がった。

いずれについても当時の民主党は否定したが、それは大連立構想の裏に「消費税増税」が存在し、小沢グループが強硬に抵抗していたからにほかならない。

なお、社会保障・税一体改革関連法案に反対した小沢一郎氏らは同年7月に民主党から除名され、12月の衆院選で大敗した民主党は下野した。自民党と公明党は政権を奪還し、第2次安倍政権は衆参両院で多数を占めたため、民主党との大連立の話は消えた。

だが、昨年10月の衆院選で自公が大敗して以来、大連立の話は再燃しつつある。その背後に、IMF（国際通貨基金）の提言を理由に2030年には消費税を15％に上げたい財務省の影がちらついている。

そうした道筋のカギを握るのは、自民党の次期総裁だ。財政再建派が勝てば財務省の主導の下で立憲民主党との大連立の可能性が出てくるが、積極財政派が勝てばその芽はなくなり、国民民主党との連携の可能性も出てくるかもしれない。

このように考えると、榛葉氏が言ったように「立憲民主党と国民民主党はもはや兄弟政党ではない」ということになる。「兄弟は他人の始まり」ということか。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）