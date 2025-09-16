PayPayは、PayPayアプリが海外で使える「海外支払いモード」を9月下旬以降に開始する。まずは韓国から利用できるようになる。

「海外支払いモード」では、「Alipay+」加盟店での決済に加え、個人間送金や残高チャージなどの主要機能を海外でも利用できる。支払った金額を日本円で確認できるほか、PayPayポイントも貯まる。利用できるのは本人確認を完了したユーザーのみ。

渡航先に到着すると自動で「海外支払いモード」に切り替わり、トップ画面には為替レートが常時表示される。残高は現地通貨と日本円の両方で確認でき、支払い時には現地言語で支払い依頼文を表示することもできる。

利用できる支払い方法は「PayPay残高払い」と「PayPayクレジット」。決済方式は、QRコードを提示するストアスキャン方式と、QRコードを読み取るユーザースキャン方式の両方に対応する。

韓国では、コンビニ、百貨店、免税店、タクシー、屋台など、「Alipay+」加盟店約200万店舗で利用可能。「Alipay+」や「zero pay」のマークが掲示されている店舗・施設で使える。

なお、「海外支払いモード」を利用できるのは、本人確認（eKYC）を完了したユーザーのみ。海外から新しい端末でのログインはできず、日本国内で利用している端末を継続して使う必要がある。海外滞在中も、日本国内と同様にデータはセキュリティが担保された環境のサーバーに厳重に保管される。また、現地のサービスや店舗に対し、ユーザーを特定できる情報が提供されることはない。

「海外支払いモード」で使える機能 機能 内容 決済 ストアスキャン方式（バーコード／QRコード）ユーザースキャン方式 個人間送金 送金／譲渡 チャージ PayPayアプリに登録済みのチャージ方法での残高チャージ 支払い／残高管理 日本円及び現地通貨での残高表示決済履歴表示支払い方法の切り替え利用可能額の設定為替レートの確認表示