ÇðÌÚÍ³µª¡¡3Ç¯Á°¤ÎÀê¤¤¤¬ÅªÃæ¡ª¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥á¥â¡×¤Ë¾×·â¡Ö¥Þ¥¸À¨¤¤¤«¤â¡£Ä¶À¨¤¤¤ï¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥â¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇðÌÚ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥â¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤¿¤Þ¤ËÀê¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÇðÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÌÌÇò¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥á¥â¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö2022Ç¯¤Î4·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Àê¤¤¤ò¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸å¤Ç¥á¥â¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È2024Ç¯¤ËÎ¹Î©¤Á¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇðÌÚ¤ÏºòÇ¯4·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»þÂ´¶È¤Ê¤ó¤Æ1¥ß¥ê¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÀê¤¤¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡ÖÀ¨¤Ã¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿ÇðÌÚ¡£¤½¤Î¸å¤â¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö¥Þ¥¸À¨¤¤¤«¤â¡£Ä¶À¨¤¤¤ï¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£