¹âÅçÎé»Ò¡¡¿Íµ¤±é²Î²Î¼ê¤é¤È¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·3S¡ÉÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃç´ÖÃ£¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¡Ê61¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤±é²Î²Î¼ê¤È¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï¡ÖºäËÜÅßÈþ¤Á¤ã¤ó¤¬´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡Ä¾Èþ¤µ¤ó¡¢ÉáÃÊ¤«¤é³Ú¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âçºå¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ö¤«¤¿¤Æ±»Ö¡×¤ò´Ñ·à¤Ë¤¤¿±é²Î²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¤È¡¢¶¦±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¦Æ£»³Ä¾Èþ¤È¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂçºå¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Î10·î¤Ï¡¢ÅßÈþ¤Á¤ã¤ó¡¢°ìÏ©¿¿µ±¤Á¤ã¤ó¤â½Ð±é¡¡³Ú¤·¤ß¡¡¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡ÖÌû²÷¤ÊÃç´Ö¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤À¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê3shot¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£