¡Ú¶áµ¦³ØÀ¸Ìîµå¡ÛÆàÎÉ³Ø±àÂç¡¡¥ê¡¼¥°Àï¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡¡¼éÍ¥²í¤¬ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡¢13¿Í¹¶·â¤ÎÌÔ¹¶¸Æ¤Ó¹þ¤à
¡¡¡þ¶áµ¦³ØÀ¸Ìîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Âè3Àá2²óÀï¡¡ÆàÎÉ³Ø±àÂç8¡½0Âçºå¹©¶ÈÂç¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¡¡Âçºå¥·¥Æ¥£¿®¶â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆàÎÉ³Ø±àÂç¤¬¥«¡¼¥ÉÏ¢¾¡¤ÇÆó¤ÄÌÜ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ºåÆîÂç¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢4¾¡3ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ2¤ÎºåÆîÂç¡¢Âçºå¹©¶ÈÂç¤ò¾¡Î¨¤Ç¾å²ó¤ë5¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤ê¥ê¡¼¥°Àï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç7ÈÖ¡¦¼éÍ¥²í¡Ê4Ç¯¡á²¼´Ø¹ñºÝ¡Ë¤¬ÀèÀ©¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢»Í»àµå¤äÁê¼ê¼ººö¤â½Å¤Ê¤ê7ÆÀÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¡£¼é¤Ï¡Ö³°¤Îµå¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê·ë²ÌÅª¤Ë¡Ë¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Æ±¦Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ï½ÐÍè¤¿¤«¤Ê¡×¤È¡¢13¿Í¹¶·â¤È¤Ê¤ëÌÔ¹¶¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à°ìÂÇ¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÏ¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ³«ËëÀá¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤¹¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ë4Ç¯À¸¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç2ÀáÌÜ¤«¤é4Ï¢¾¡¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¼ò°æ¿¿Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1¡¢2Àá¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£4Ç¯À¸¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Î¾å¾º¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£