お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が相方・山内健司（44）とともに15日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。マネジャーについて話した。

この日は、同コンビのマネジャーが人事異動のため担当を離れるということで、マネジャー思い出の地・代々木上原を訪れた。

「マネジャーのかまいたちへの最初の印象」についての話題になり、濱家については「担当になって1番最初にご飯に連れて行ってくれたのが濱家さん」と発表された。これに対し、濱家は「よう行ってくれた小林(マネジャー)は。最初気ぃ遣っててん若いからあんまり誘うのもなと思って」と振り返り、「なんか“今日二日酔いなんです”とかいう日が1日あって“あ、ちゃんと飲めるやつなんや”と思って誘えるようになった」と話した。

さらに、山内には「最初は何を考えているか分からなくていつも怖かった、今では取り留めもない話をいつでもできるようになりました」と発表。濱家は「まぁな、(山内は)何考えてるか分からへんし目もキマってるし…」とコメントした。