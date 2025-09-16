『ゴディバ×CLAMP』オシャレな4商品発表 木之本桜、小狼、獅堂光…プリントチョコ、アイスなど続々
ゴディバ ジャパンは、4人の創作集団CLAMPとコラボレーションした商品を、10月1日より全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて、数量・期間限定販売する。
【写真】オシャレで美味そう！『ゴディバ×CLAMP』チョコ、アイスなど4商品
販売商品はチョコレートコレクション「ゴディバ×CLAMP コレクション」と、「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」、およびチョコレートドリンク「ホワイトモカ ショコリキサー」、「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」。ゴディバ オンラインショップでは、9月17日午前10時より一部商品の先行予約がスタートする。※取扱商品は店舗により異なる。
「ゴディバ×CLAMP」では、CLAMP作品の人気キャラクターたちが、作品を超えてゴディバに集合。ゴディバショップの制服をイメージしたコスチュームを着ているイラストは、「ゴディバ×CLAMP」のためにCLAMPが描き下ろした限定ビジュアル。「カードキャプターさくら」の木之本桜、大道寺知世、「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」の小狼、「ちょびっツ」のちぃ、「xxxHOLiC」の壱原侑子、四月一日君尋、「魔法騎士レイアース」の獅堂光が、コラボレーションを盛り上げる。
■「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」
CLAMPが描き下ろした”ミニキャラ”の木之本桜、小狼、ちぃ、壱原侑子、四月一日君尋、獅堂光のオリジナルのプリントチョコレートと、モコナをかたどったチョコレートを、「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインのパッケージに詰め合わせました。キャラクターごとに異なるフレーバーのチョコレートは、デザインも味も楽しめます。同梱されているリーフレットの二次元バーコードからは、ARカメラを起動してオリジナルデザインのフレームの写真を撮影できます。また、「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインの限定ギフトバッグもご用意しました。
※ギフトバッグ単体での販売はございません
■「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」
「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインの保冷バッグに、ゴディバのカップアイスクリーム4種類を詰め合わせました。キャラクターの世界観と、ゴディバならではの贅沢な味わいを楽しめる、このコラボレーションならではの特別なセットです。
■ゴディバ×CLAMP「ホワイトモカ ショコリキサー」、「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」
ミルキーでやさしいホワイトチョコレートの甘さに、香ばしくほろ苦いコーヒーソースを重ねた、エレガントな大人のモカフレーバーのショコリキサーに、「ゴディバ×CLAMP」のスリーブをつけて提供します。また、「ゴディバ×CLAMP」限定のタンブラーをセットにした、タンブラーセットも販売します。
※タンブラー単体での販売はございません
【写真】オシャレで美味そう！『ゴディバ×CLAMP』チョコ、アイスなど4商品
販売商品はチョコレートコレクション「ゴディバ×CLAMP コレクション」と、「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」、およびチョコレートドリンク「ホワイトモカ ショコリキサー」、「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」。ゴディバ オンラインショップでは、9月17日午前10時より一部商品の先行予約がスタートする。※取扱商品は店舗により異なる。
■「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」
CLAMPが描き下ろした”ミニキャラ”の木之本桜、小狼、ちぃ、壱原侑子、四月一日君尋、獅堂光のオリジナルのプリントチョコレートと、モコナをかたどったチョコレートを、「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインのパッケージに詰め合わせました。キャラクターごとに異なるフレーバーのチョコレートは、デザインも味も楽しめます。同梱されているリーフレットの二次元バーコードからは、ARカメラを起動してオリジナルデザインのフレームの写真を撮影できます。また、「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインの限定ギフトバッグもご用意しました。
※ギフトバッグ単体での販売はございません
■「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」
「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインの保冷バッグに、ゴディバのカップアイスクリーム4種類を詰め合わせました。キャラクターの世界観と、ゴディバならではの贅沢な味わいを楽しめる、このコラボレーションならではの特別なセットです。
■ゴディバ×CLAMP「ホワイトモカ ショコリキサー」、「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」
ミルキーでやさしいホワイトチョコレートの甘さに、香ばしくほろ苦いコーヒーソースを重ねた、エレガントな大人のモカフレーバーのショコリキサーに、「ゴディバ×CLAMP」のスリーブをつけて提供します。また、「ゴディバ×CLAMP」限定のタンブラーをセットにした、タンブラーセットも販売します。
※タンブラー単体での販売はございません