サッカーＵ―２０Ｗ杯（９月２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表が１６日、直前合宿を行うパラグアイに向けて羽田空港から出国した。

２０２８年ロサンゼルス五輪世代で臨む大会で、既にＡ代表でもデビューしているＭＦ大関友翔は「ワクワクした気持ちと、やってやろうっていう気持ちです。結果のところは求めていきたいですし、数字にこだわるところと、チームを勝たせる役割をしたいので、ゴールだったりアシストだったりっていうのは求めていきたい」と大会の開幕を心待ちにした。

この大会の日本代表の最高成績は、ＭＦ小野伸二、ＭＦ遠藤保仁ら“黄金世代”が出場した１９９９年大会の準優勝。大関は「常に『歴史を作る』という話は優蔵さん（船越監督）が口酸っぱく言ってますし、歴史を作るという意味では優勝しかない」と強調。既に７月のＥ―１選手権でＡ代表デビューを果たしている中盤の大黒柱が、初の世界一へ導く活躍を見せる。

日本は１次リーグでエジプト（現地時間２７日）、チリ（同３０日）、ニュージーランド（同３日）と対戦する。