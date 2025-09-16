ÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡¡¡Ö»ÐËå¡©¤Ê¤ó¤Æ¡×¸µ½÷Í¥¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Î´ñÀ×¤Î3S¡Ö¸«ÌÜÎï¤·¤¤¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ½÷Í¥¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Æ¡×¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ë¡¡¡Ø@kanako._.enomoto ¤Á¤ã¤ó¤È»ÐËå¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤°ì¸À¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤ÎºÊ¤Ç¸µ½÷Í¥¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö3¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¸«ÌÜÎï¤·¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê£³¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£