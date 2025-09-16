元広島監督の緒方孝市氏の妻でタレント・緒方かな子とまな娘の親子ショットが反響を呼んでいる。

娘は声優・緒方佑奈。かな子は１６日までにインスタグラムで「新曲発表朗読公演 ＤＩＡＬＯＧＵＥ ＋ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ そして新曲発表生バンドワンマン ＳＰＥＮＴＡ＋ＬＯＧＵＥ Ｐｒｅｌｕｄｅｓに行ってきました！」と娘が所属するユニットの公演に足を運んだと報告。

「朗読公演では流石（さすが）みなさん声優さん 涙あり笑いありで、さらにその中で自然なながれで新曲を発表していてとても楽しかったです 生バンドライブでは観客席に降りてきてくれるサプライズもあり大盛り上がりでした いつも楽しませてくれるダイアローグに、そして盛り上げてくれるファンのみなさんに感謝です」とつづり、「来年のワンマンライブも発表されていたので今から楽しみです」と明かした。

キュートな衣装姿の娘とニッコリ。フォロワーは「親子揃（そろ）って可愛い過ぎです」「姉妹のようですね とってもカワイイ母娘」「綺麗でかわいい美人過ぎます」「素晴らしい娘さん」「こんな可愛い二人見かけたら倒れますわ」とほれぼれした。

かな子は１９９０年に「中條かな子」の名前で芸能界入り。９１年からアイドルグループ「桜っ子クラブ」のメンバーとして活動し、グラビアアイドルとして「学園祭の女王」の異名を取った。９６年に緒方氏と結婚。広島を中心にタレント活動。９７年に長女、９９年に次女、２００６年に長男を出産。今年１月にＳＮＳで孝市氏との夫婦ショットを披露した際は「美男美女」と反響を呼んだ。