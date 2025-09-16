16日、林芳正官房長官が会見にて出馬意向を正式表明した。

【映像】林官房長官が出馬意向を正式表明

林氏は冒頭「石破総理を最後までお支えする、これが大事なことだと思っており、この1年弱、私なりに一生懸命お支えしてきたつもりだった。だが、退任をされるということで、非常に申し訳ない、残念な気持ちだが、この気持ちを受け継いで、しっかりとこの党をリードし、この国の舵取りをとってまいりたい、そういう決断を固めさせていただいた」と述べた。

出馬を決めたのは先週からの3連休のタイミングだといい、野党との連携については「臨時国会でどういうふうにして補正予算をはじめ可決・成立にもっていったか、こういう経験、そして今年の通常国会では、本予算を非常に厳しい中でなんとか成立させることができた。こういう経験をしっかり生かしながらことにあたっていきたいと思っている。そして、大事なことは国民の皆様にとって必要な政策、これをどうお届けしていくか、これが目的だ。その手段として政権の形というものがある。まずはこの政策をしっかりと固めた上でそれぞれの党の皆様と連携していく。この順番を違えてはならない」と説明した。

具体的な政策については別日に会見を開き、改めて説明するという。

石破茂総裁の後任を決める総裁選挙は9月22日告示、10月4日議員投票・開票の日程で行われる。総裁選については、小林鷹之元経済安全保障担当大臣、茂木敏充前幹事長、小泉進次郎農水大臣、高市早苗前経済安全保障大臣が出馬の意向を固めている。林氏は昨年の自民党総裁選にも出馬し、1回目の投票で9人のうち4位に終わった。

（ABEMA NEWS）