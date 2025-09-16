Æî¥·¥Ê³¤¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾ÌÉÕ¶á¤ÇÃæ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÁ¥¤¬¾×ÆÍ¡¡Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¡Ö¾×ÆÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡×
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï16Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾ÌÉÕ¶á¤Ç¡¢³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸øÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï16Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾ÌÉÕ¶á¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸øÁ¥10ÀÉ°Ê¾å¤¬ÉÔË¡¿¯Æþ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Ù¹ð¤äÊü¿å¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸øÁ¥1ÀÉ¤¬¡Ö·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·¡¢´í¸±¤ÊÊýË¡¤Ç¸Î°Õ¤ËÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Î¸¢Íø¿¯³²¤ÈÄ©È¯¹Ô°Ù¤Ï°¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¾×ÆÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Àè½µ¡¢¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤¬¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£