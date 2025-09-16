文化放送が１６日、都内の同局で定例会見を開催。体調不良で入院し９日に活動休止を発表したラジオパーソナリティー・吉田照美について、田中博之社長が言及した。

田中社長は「先々週の土曜日に文化放送での生放送終了後、体調を崩されて入院されているという所までとその後の経過を所属事務所と連絡を取り合っている」と吉田が活動休止に至った経緯までを明かし、説明した。

また「われわれとしては一出演者の方ではあるけど、ラジオ界の大事な話手の方。それから文化放送社員の大先輩ということもありますので、きっちりご体調を戻されてからの復帰をお祈りしている」とし、復帰時期については「それが具体的にいつになりそうかというご連絡は現段階では頂戴していないという状況です」と説明した。

吉田は現在、同局で「てるのりのワルノリ」「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」などのレギュラーを持っている。９日には所属事務所の公式サイトで「現在体調不良のため入院療養しております」とし「それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます」と報告していた。