³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿·§ËÜÂç³ØÌô³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃË¤ËÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µÂç³ØÀ¸¤Î¼ò°æ¹¨¼ùÈï¹ð¡Ê21¡Ë¤Ï¡¢·§ËÜÂç³ØÌô³ØÉô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯5·î¡¢¼«Âð¤Ç³ÐÀÃºÞÌó0.332¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¡¢»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ò°æÈï¹ð¤Ï³ÐÀÃºÞ¤Î»ÈÍÑ¸å¤ËÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
9·î16Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÎÃæÅÄ´´¿ÍºÛÈ½´±¤Ï¡ÖSNS¾å¤Ë³ÐÀÃºÞ»ÈÍÑ¤Î´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÆ°µ¡¤Ë¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö°ÍÂ¸À¡¢¾ï½¬À¤ÏÇ§¤áÆñ¤¯¡¢´í¸±À¤ò²þ¤á¤Æ¼«³Ð¤·È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ò°æÈï¹ð¤Ë¡ÖÄ¨Ìò1Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡×¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÂáÊáÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¡¡¡Ê2025Ç¯6·î11Æü ÊüÁ÷¡Ë
¢§〝³ÐÀÃºÞ〟¤ÇÂáÊá¤ÏÌô³ØÉô¤ÎÂç³ØÀ¸ ¡Ö¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡× ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¼«¤éµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢»ÈÍÑ¤ò¾ÃËÉÂâ°÷¤ËÌÀ¤«¤¹ ·§ËÜ