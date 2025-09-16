Åìµ®Çî¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¤²È¤ÎÅÅµ¤Âå¹ðÇò¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¸«¤¿¤é¥«¥Ã¥È¤Ë¡Ä¡×
¡¡Åì£Í£Á£Ø¤³¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅìµ®Çî¤¬£±£¶Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤²È¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åì¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÎÓÀèÀ¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥Á¥é¥Ã¤È½Ð¤¿»þ¤Ë¡ØàÅÅµ¤Âå¤ò·î¤Ë£µ£°£°£°±ß°Â¤¯¤¹¤ëÀáÌó½Ñá¤òº£Æü¤Ï¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÎÓ½¤»á¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Åì¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÅµ¤Âå¡¢Ëè·î¤ª¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö£µËü¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¹ðÇò¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¹õÂô¤«¤º¤³¤¬»×¤ï¤º¡Ö¹â¡Á¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢Åì¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¸«¤¿¤é¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅì¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤ÏÁ´´Û¶õÄ´¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¡£¥×¥é¥¹°Â¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¡¢ºÊ¤Î°Â¤á¤°¤ß¤¬ÅÅ²½À½ÉÊ¤òÉÕ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¹õÂô¤¬¡Ö°Â¡Ê¤ä¤¹¡Ë¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢Åì¤Ï¡Ö¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£