SEVENTEEN、メンバー13人集結 兵役中ジョンハン＆ウォヌ・入隊直前ホシ＆ウジの貴重ショットに「泣いちゃう」「また全員揃うの待ってる」の声
【モデルプレス＝2025/09/16】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のSEUNGKWAN（スングァン）が2025年9月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。13人の集合ショットを公開した。
【写真】SEVENTEEN久々に公開された13人全員ショット
SEVENTEENは9月13・14日、韓国・仁川アシアド主競技場にて「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEO」を開催。これを受けSEUNGKWANは2024年9月26日より兵役履行中のJEONGHAN（ジョンハン）、2025年4月3日より兵役履行中のWONWOO（ウォヌ）、そして当時入隊直前だったWOOZI（ウジ／2025年9月15日入隊）、HOSHI（ホシ／2025年9月16日）を含めた13人の集合ショットを公開した。
公演はJEONGHAN、WONWOO、WOOZI、HOSHIを除く9人で開催されたが、4人は見学に訪れていたようだ。なお、本ツアーの日本公演は、11月27日・29〜30日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、12月4日・6〜7日に大阪・京セラドーム大阪、12月11日〜12日に東京ドーム、12月20日〜21日に福岡・みずほPayPayドーム福岡にて開催される。
この投稿には「これだけで泣いちゃう」「激アツ」「ホシくんウジくん行ってらっしゃい」「また全員揃うの待ってる！」「また13人が見られるなんて」「こんな嬉しいことない」「ジョンハン髪伸びてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆スングァン、SEVENTEEN全員集合ショット公開
◆スングァンの投稿に反響
