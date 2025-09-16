性別どっち!? 「運動神経いいから男子」「サッカーに詳しくないから女子」謎のクラスメイトとの青春コメディ【作者に聞く】
時にかわいく、時に凛々しいクラスメイトに心惹かれる少年。けれど、そのクラスメイトはどれだけ知り合っても「性別不詳」で……。
生物的な性別や自認するジェンダーなど、見かけや振る舞いだけではわからない人の性。どちらともつかない出で立ちのクラスメイトと、その性別がわからないまま好きになった少年の青春を描く創作漫画が、矢尾いっちょ(@1203Yao)さんのオリジナル作品「どっちかわからないクラスメイト」だ。
■性別どっち!? 謎多きクラスメイトとの青春コメディ
「性別不詳のクラスメイト」との恋愛模様を描いた本作「どっちかわからないクラスメイト」。コミカルに描かれているが、「人を愛すこと」の本質について問われているような内容になっている。このような題材で制作したきっかけを伺うと、「中性的なキャラクターに昔から魅力を感じており、僕自身でも描いてみたくなったというのがきっかけです。そのうえで男か女かわからないという設定にして、読者にも考察ができる形にすれば続き物としておもしろいではないか、といったところから本格的な執筆にいたりました」と語った。
物語の中心となるのは、かわいさとカッコよさをあわせ持つ愛川さん。男の子なのか女の子なのか、どちらかわからない不思議な魅力が特徴のキャラクターだが、そんな愛川さんのキャラクターについて聞いてみると、「愛川さんのデザイン決めにはさまざまな中性的なキャラクターを参考にしました。髪の長さは短すぎず、しかしヘアアレンジもできるミディアムショートくらいであることや、寛容さを抱かせる穏やかな目から決めていきデザインを固めていきました。眉毛の太さは最後まで悩み、友人などにも相談した結果太い眉にしましたが、今ではお気に入りのチャームポイントです」と細部にこだわりを感じるキャラクターデザインについて明かした。
性別にとらわれない、愛川さんの不思議な魅力。読んでいるうちに、あなたもきっと心を奪われてしまうはず。
取材協力：矢尾いっちょ(@1203Yao)