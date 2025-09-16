「トーマスランド」がハロウィン一色に！9月20日から始まる秋のイベントをチェック
世界で唯一の「きかんしゃトーマス」の屋外型テーマパーク「トーマスランド」(山梨県富士吉田市・富士急ハイランド内)では、2025年9月20日(土)より秋のイベント「トーマスランド HALLOWEEN 2025」がスタート！「いたずらおばけとハッピーハロウィン」をテーマに、パーク内がハロウィン一色に彩られる。
【写真】「トーマスランド」のハロウィンイベントや限定メニューを見る
■参加料0円のハロウィンイベントがめじろ押し！
ハロウィンムードたっぷりのデコレーションで飾られたパーク内では、参加料がかからずに楽しめるイベントが多数開催される。
■大人気のショーがハロウィンバージョンに！
子どもたちに大人気のライブパフォーマンスショー「PLAYON!」もハロウィンバージョンで開催。パフォーマーのおにいさん、おねえさんと一緒に、クイズを中心とした“ハロウィンチャレンジ”に挑戦しよう。
楽しいショーは、ハロウィンイベント期間となる2025年9月20日(土)から11月3日(祝)のうち、土曜、日曜、祝日の14時から、トーマスモニュメント前で開催される。
■ミッションを遂行して缶バッジをもらおう！
幼児を対象にした「おばけチャレンジ」は、ハロウィンイベント中、毎日開催！「アトラクションに隠れたおばけを探そう」「おばけメニューを食べちゃおう」「おばけとハイタッチ」の3つのおばけチャレンジに挑戦するごとに、1枚ずつシールを受け取ることができるので、洋服や帽子など見えるところに貼っていこう。全部集まったら「ステーションショップ」へ行くと、オリジナルデザインの缶バッジ(全4種類、ランダム配布)をもらうことができる。
■大好評の大型紙芝居のお題がちょっぴりホラーな内容に！
原作出版80周年イベントとして開催中の大型紙芝居が、ハロウィンイベントの期間中だけちょっぴりドキドキするエピソードの「ゆうれい列車」に。かわいいおばけがたくさん飾られたパーク内で聴く、ちょっとホラーなストーリーは格別なはず！
■ハロウィンだけの限定メニューを味わおう
トーマスランド内にある3つの飲食店舗「トーマスレストラン」「トップハム・ハット卿夫人のおやつ屋さん」「カインドリー婦人のキッチン」では、ハロウィンだけの限定メニューを提供。
「トーマスレストラン」では、キュートなおばけモチーフと、トーマスたちのピックなどがあしらわれた味も見た目も大満足のメニューが登場。「ディーゼルのおばけナポリタン」(1200円)や「おばけのトマトチーズピザ」(1100円)、「おばけマフィン」(500円)を、家族みんなで食べたい。
「トップハム・ハット卿夫人のおやつ屋さん」では山のように盛り付けられた「おばけキャッスル ブルーベリーサンデー」(650円)を食べることができる。
ちょっと小腹が空いた……というときは、「カインドリー婦人のキッチン」へ。ハロウィンメニューは大人向けと子ども向けに分かれていて、大人向けに「スイートポテトラテ」(700円)や「パンプキンスパイスラテ」(700円)、「マロンラテ」(700円)といったラテメニュー、子ども向けには「スイートポテトミルク」(700円)と「スイートパンプキンミルク」(700円)といったミルクメニューが提供されている。いずれもアイスかホットを選べるのもうれしい！
「トーマスランド」は、入園料無料の「富士急ハイランド」内にあり、小さな子どもが楽しめるアトラクションがたくさんあるキッズ向けのテーマパーク。いつもと雰囲気の違うハロウィンイベントにでかけよう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
