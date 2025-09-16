◇ナ・リーグ ドジャース5─6フィリーズ（2025年9月15日 ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に延長戦の末、惜敗。試合のなかったパドレスとのゲーム差が2に縮まった。エメ・シーハン投手は初回途中から2番手で登板し、5回2/3を1安打1失点と力投した。

シーハンは当初、先発予定だったが、シュワバーやハーパーらフィリーズ上位打線に左の強打者が多いことから、左腕バンダがオープナーとして先発起用された。

ただ、そのバンダが初回にシュワバーに先制の53号を浴びると、ハーパーにも四球を与え1死一塁で降板。イニング途中からシーハンはマウンドに上がり、四球こそ与えたものの6回まで強力フィリーズ打線を無安打に抑えた。7回、先頭・ケンプに二塁打を許したところで降板したが、相手に流れを渡さず力投した。

試合後、シーハンは投球を振り返り「バランスは間違いなく良かったと思う。自分の持ち球もあったし、安心して投げられた。だから気持ちよかった」と納得の表情を見せた。

本来の先発ではなく救援としてマウンドに上がり「もちろん違いはあった」としつつも「だけど、チームから頼まれたことは何でもやるつもりだ。普段より少し遅めに準備を始めて、初球から入っていく形だった」と問題はなかったとした。

バンダのオープナー起用、自身の救援登板は「そういうプランで準備していた」と事前に伝えられていたとも明かした。