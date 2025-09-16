¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡×ËÌÊÆ¤Ç¤âºÇ¹âµÏ¿¡¡½µËö3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ103²¯±ß¤ËÃ£¤·¥È¥Ã¥×¤Ë
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡×¤¬ËÌÊÆ¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥³¥à¥¹¥³¥¢¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î12Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤È¥«¥Ê¥À¤Ç¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾ÏàÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Î½µËö3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¿ä·×¤Ç7000Ëü¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó103²¯±ß¤ËÃ£¤·¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¸ø³«¸åºÇ½é¤Î½µËö¡×¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿1999Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö·à¾ìÈÇ¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¤ÎµÕ½±¡×¤¬»ý¤ÄµÏ¿¡¢3100Ëü¥É¥ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥à¥¹¥³¥¢¡×¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Î7000Ëü¥É¥ë¤â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¡È»ä¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤Î¹¥¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£