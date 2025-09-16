¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶»Ô¤Ë¡ÖÃÏ¾å¿¯¹¶³«»Ï¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡¡Âçµ¬ÌÏ¶õÇú¤Î¸å¡¢Àï¼Ö¤¬¥¬¥¶»ÔÆâ¤Ø
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶»Ô¤ËÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò»Ï¤á¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï15ÆüÍ¼Êý¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¡¢¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õÇú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢Àï¼Ö¤¬»ÔÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¶»Ô¤Ë¤Ï½»Ì±¤ª¤è¤½70Ëü¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃÏ¾åÀï¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ðµ¾À·¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï16Æü¡¢À¼ÌÀ¤Ç¥¬¥¶»Ô¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¡Ö¿Í¼Á¤ÎÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£