これ、思った以上に効果あるやつだ。

イヤホンのイヤーピースといえば、耳穴に差し込むカナル型の、まさにツッコむ部分のパーツになります。イヤホンを耳で支え、音漏れしないように隙間を埋めてくれるモノ。自分の身体にフィットするサイズ・材質なら音質は良くなるし、周囲のノイズが聴こえにくくなるとメリットだらけ。

だから耳に引っかけるタイプのインナーイヤー型にイヤーピースっていわれても、「必要なの？」と感じたんだけど。ごめんなさい軽率でした。このAirPods 4用スリーブタイプイヤーピース「SednaEarfit for AirPods 4」の説明を読んだらですね。

適度な摩擦力（中略）長時間装着や落下などの問題に対しフィッティング面でさらにサポート

耳からポロリしにくくなるってことか！

関東の鉄道事業者 2025春の落とし物防止共同キャンペーンのポスターを見ても、AirPodsがポロッポロと線路に落ちちゃっているようだし、このパンツ…じゃないイヤーピースの存在は大事だ！

Image: AZLA

イヤーピースをつけたまま充電ケースに収められるところも秀逸です。耳介に食い込むウイングパーツ付きのイヤーピースだと、いちいち外さないとならないのよね。

AZLA SednaEarfit for AirPods 4 スリーブタイプ イヤー ピース 1,650円 Amazon で見る PR

Source: AZLA