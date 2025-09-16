櫻坂46・四期生の9名、黒で統一した衣装に身を包む「B.L.T.11月号」表紙＆巻頭に登場

櫻坂46四期生が表紙を飾る「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社）が9月27日に発売される。

【写真】櫻坂46・四期生の9名を見る

今号には4月に櫻坂46四期生としてお披露目された浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実が登場。

YouTubeにて公開されている四期生ドキュメンタリー「櫻坂46四期生物語－いま、わたしたちに、できること－」では「静寂の暴力」に取り組み、初の四期生曲「死んだふり」の制作、初イベント「First Showcase」を経て、東京ドーム公演3Days＆京セラドーム公演2Daysに参加するという日々を送った彼女たち。初登場となる今回は、そんな彼女たちの“現在地”を知るべく掘り下げる。

誌面にはB.L.T.恒例の「46問46答」も収録。2組に分けて行われた座談会では、それぞれの魅力を語り合い、四期生としての“これまで”と“これから”を語っている。大きなグループへ加入する“覚悟”や“葛藤”、そこでの刺激の多い日々について、そして四期生の関係性についても聞いた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）