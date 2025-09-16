昭和のヒット曲「どうぞこのまま」で知られるシンガー・ソングライター、丸山圭子が最新アルバム「彩色兼美」を10月25日にリリースする。デビューから53年、通算25枚目のアルバムとなるが、丸山は「初心を思い出しながら今の自分らしさを出した1枚に仕上がった」と手応えを語った。

今年「どうぞこのまま」のヒットから50年の節目を迎えた。新譜は全10曲を収録する。「月影」は澄み切ったピアノのソロ伴奏に、男女の切なくも激しい思いを歌詞に込めて重ねた。「五線譜を舞う恋」は自らの人生を振り返るようなスローバラード。「Starting Over」は一転、リズミカルでポジティブなポップスになっている。

「年齢を重ねると肩の力が抜け、ありのままの自分が見えてくるような気がします。決して長くはない『これから』を思い、一番大切なものは何かと考えて出した答えが歌になりました」。丸山は収録曲の「共通項」をそう表現する。

♬ ♬

フォークコンテストで入賞し、1972年にレコードデビュー。2枚目のアルバム「黄昏めもりい」の1曲だった「どうぞこのまま」が有線放送で繰り返し流され、急きょシングルカットされたのが76年7月だった。翌年にかけてロングセラーとなり、同時期にヒットを飛ばした荒井由実（現・松任谷由実）や小坂恭子らとともに、女性アーティストのトップランナーとして注目された。

「どうぞ−」はその後の音楽人生に大きな影響を与えた。「アルバムのレコーディング中、ものすごく短時間で作ったんです。降りてきたというか、テンションが上がって集中していたからできた曲でした」と振り返る。「大人の女性に憧れる気持ちがボサノバのメロディーと結び合いました。素直な思いを歌にすることに共感してもらえたから、シティポップが流行する今も支持されるのでしょう」。この曲は多くのアーティストにカバーされ、自身もアレンジを変えながら歌い続けている。「彩色兼美」にも大人のジャズテイストを加え、「どうぞこのまま2025」として収めた。

♬ ♬

結婚、出産、子育て、病気による手術とさまざまな経験をし、歌手活動そのものを見つめる時期もあった。それでも現在、ライブやレコーディングに積極的に取り組むのは「歌っている時が一番幸せだからでしょう」と素直に語る。

昨年、70歳の古希となり、同年齢の杉真理、庄野真代、サーカスの叶高とジョイントライブ「古稀POP」を東京で開いた。昭和の人気ラジオ番組「コッキーポップ」にあやかったものだ。ソロコンサートは、長く客員教授を務めた洗足学園音楽大（川崎市）の教え子でピアニストの穴水佑輔、長男でベーシストのサトウレイらのサポートで全国を巡っている。アルバム発売を記念したライブを10〜11月、東京、大阪など4都市で開く予定だ。

「大げさかもしれませんが、シンガー・ソングライターは人生を歌い続けるものだと思います。その時、その時の生き方をこれからも曲にしていきたいと思います」

ただひとすじに、ただひたむきに歌を追い求める。

（塩田芳久）