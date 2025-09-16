かつて神戸に所属した元スペイン代表MFが豪州１部クラブに移籍！ 指揮官も大歓迎「非常に幸運なことだ」
オーストラリア１部のメルボルン・ビクトリーは現地９月16日、元スペイン代表MFフアン・マタの加入を発表。背番号は「64」に決定した。
マタは、これまでバレンシアやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなど欧州の強豪クラブで活躍し、日本のヴィッセル神戸に所属した経験も。昨季はオーストラリア１部のウェスタン・シドニー・ワンダラーズでプレーしていた。
スペイン代表ではW杯やEUROも経験するなど豊富な実績を持つ37歳は、新天地の公式サイトで以下の通り、意気込みを語った。
「メルボルンに来て、リーグで最も尊敬されているクラブの一員となり、素晴らしいメンバーとファンの前でプレーできることに興奮しています。私はこのチームがトロフィーを獲得するのを助け、オーストラリアのサッカーを強化するための長期計画の一環としてクラブに協力できることに、強い意欲と熱意を持っています」
また、アーサー・ディレス監督もマタを歓迎している。
「フアンのような経験と人格を備えた選手をチームに迎え入れられることは、非常に幸運なことだ。ロッカールームに彼を迎えることを楽しみにしている。彼のリーダーシップとサッカーへの深い理解が、間違いなくチーム全体を向上させるだろう。
フアンの今シーズンにおけるプレーへの意欲と、サッカー界での長年にわたる功績は、我々が今シーズン優勝トロフィーを勝ち取るために目ざしているプレースタイルと完全に一致している」
歴戦のアタッカ―は新天地でどんな活躍を見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
