元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が16日までに、自身のYouTubeチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」を更新。超人気アイドルから、自身が手掛けるテレビ東京系「ゴッドタン」の視聴者であることを公言することを、事務所から“口止め”されていると言われたエピソードを明かした。

今回の動画で佐久間氏は、出会って約25年の“戦友”というお笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼らと飲みながらさまざまなトークに花を咲かせた。

その中で佐久間氏は「すごい人気のアイドルから、カメラ止まってから“佐久間さん、めちゃくちゃ『ゴッドタン』観てるんですけど、事務所に『言うな』って言われてるんです。あとアンケートに（好きな番組が『ゴッドタン』だと）書いたら修正されてました”って（言われた）」と話した。

それを聞いた矢作も、ある有名スポーツ選手がメディアで「『ゴッドタン』大好き」って言ったらカットされたという話を明かしつつ「『ゴッドタン』はね、年に何回かね、結構な有名人に会うと（“好きだ”）と言われるね。つい3〜4日前は（シンガー・ソングライターの）矢井田瞳に言われた。“『ゴッドタン』大好き”って」と明かし、盛り上げていた。