文化放送定例会見が16日、都内の同局で行われ、10月から歌手氷川きよしがパーソナリティーを務める「氷川きよし〜KII NIGHT〜」（10月1日スタート、水曜午後8時）を放送すると発表した。

同局での冠レギュラーは3年ぶり。

氷川は00年のデビューから同局で初の冠番組「氷川きよし 箱根八里の二時半次郎」がスタート。歌手活動休養前の22年12月まで続けてきた。今回の番組では、氷川が自然体でリスナーの言葉に耳を傾け、素直な言葉で寄り添う。時にはゲストを招き、スペシャルトークも届けるという。

◆氷川きよしコメント

お世話になった文化放送で、またこうして番組ができるのは感無量です！ デビュー当時は、本当にしゃべりが苦手だった私が、このように楽しくトークできるようになったのも、ラジオを務めさせていただいたおかげです。ライフワークとも言うべき番組をまたスタートさせていただけることで、“今の氷川きよし KINA”を皆さまに知っていただき、今田から伝えたい言葉や歌をお届けし、皆さまの声をたくさん聞かせていただければと思います。