¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¡¦£Óµé¥·¥ê¡¼¥º¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥óÁýÌÐ¤ë¤ë¤³¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼½ÐÅ¹¡ÖÌ£¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Î©Àî¶¥ÎØ¤Î£Æµ¡Ö»³¸ý·ò¼£ÇÕ¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¯¤ÇÇ®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¾ìÆâ¤Ç¤ÏÃÏ¸µÎ©Àî½êÂ°¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥ì¡¼¥µ¡¼ÁýÌÐ¤ë¤ë¤³¡Ê£³£³¡áÅìµþ¡Ë¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤ë¡£¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤ÎÎ©Àî£Æ¶³«ºÅ»þ¡Ê£¶¡Á£¸Æü¡Ë¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÁýÌÐ¤¬¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤â£³Æü´Ö¡¢¾ìÆâ¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢²¿¤¬¹¥¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤Ã¤Æ¡¢¤ªº×¤ê¤È¤«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²Æ¤È¤«¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤ÏÇ¯Ãæ¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢à¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Çºî¤í¤¦á¤Ã¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡Ö¤æ¤ë¡Á¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¹½ÁÛ¤òÎý¤ê»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¡¢º£·î¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤é¡ÊÎ©ÀîÃÏ¶è¤Î¡Ë»³ºê¡Ê½¼±û¡Ë¤µ¤ó¤ä¡ÊÈÓÅç¡Ë½ß¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ø´èÄ¥¤ì¡Ù¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¥ÎØ¾ì¤Ë¤âÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢º£²ó¶¥ÎØ¾ì¤Ç½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤Ï¡¢Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ÉÂçÀ¹¶·¤Î£³Æü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²þ¤á¤Æ»ä¤Ï¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÍÑ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç·Ú¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁª¼ê¤ÎÃç´Ö¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Çã¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª²Ö¤Ê¤É¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹ç´Ö¤ò¸«¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆóÅáÎ®¤òÀë¸À¡£
¡Ö¶¥ÎØ¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è¤Î¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤·°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ø¼¡¤Ï¡»¡»¶¥ÎØ¾ì¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¶¥ÎØ¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤ò¶¥ÎØ¾ì¤Ë¸Æ¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤³¤ì°Ê¾å¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡´Î¿´¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡½¡½¡£¡ÖÌ£¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£