¡¡£··î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÏÃÂê¤Î½÷Í¥¡¦Àî¸ý°ª¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸ý¤Ï£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥ÈþÌ£¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¡¡Ýî¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òÁ°¤ËÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ª¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤£¤£¤£¤£¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸ý¤Ïº£Ç¯¤Î£··î£²£¹Æü¤Ë¡¢¸µ£Ë¡½£±»°³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡ÖÈà¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡¢»ä¤âÆü¡¹´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£