韓国メディアが、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）のポストシーズン出場に危機感を示した。

「ポストシーズンでボール球を追いかけて四球を選べないのは厳しい」

スポーツ紙の報道によると、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は2025年9月15日、報道陣の取材に対応し、ポストシーズンを見据えた上で、キムの打撃の課題を指摘した。

具体的には、「彼は守備と走塁は優れているが、左腕に対してボール球を追いかけて、コンタクトが少ない。ポストシーズンでボール球を追いかけて四球を選べないのは厳しい」などと語ったという。

左打者のキムは、大リーグで左投手に対して、打率.368（19打数7安打）を記録するも、四球はゼロ。右投手に対しては、打率.271（133打数36安打）で、7個の四球を選んでいる。

これまでロバーツ監督は、先発投手が左投手の場合、キムをスタメンから外す傾向にあり、主に右投手が先発時にスタメン起用してきた。

16日に本拠地ドジャー・スタジアムで開催されたフィラデルフィア・フィリーズ戦では、左腕ランヘル・スアレス投手（30）が先発したため、キムはスタメン落ち。フィリーズ3連戦の第2戦（17日）、第3戦（18日）は、いずれも左投手の先発が予想され、キムのスタメン出場の可能性は低い。

「キムが存在価値を示すには打撃が復活しなければならない」

このようなロバーツ監督の評価に対し、「トレンド新聞」（ウェブ版）は、「ロバーツ監督は、キムの守備と走塁能力は認めるが、打席では『半端な選手』と見なしている。キム・ヘソンが9月に入り先発出場機会が大幅に減る中、ポストシーズンエントリーからの脱落が懸念されている。今回のフィラデルフィア（フィリーズ）3連戦も機会を得るのは難しい状況だ」と分析した。

さらに、「キム・ヘソンが存在価値を示すには、打撃が復活しなければならない」とし、「フィリーズ3連戦は、キム・ヘソンには悪循環のサイクルが予感される状況だが、少ない機会でも確実に変わった姿を見せ、ロバーツ監督の信頼を引き上げるしかない。キム・ヘソンにとって9月は、1打席があまりにも貴重だ」とした。

地元メディア「ニュースピム」（ウェブ版）も、キムのポストシーズン出場に危機感を募らせた。

記事では「ロバーツ監督がキム・ヘソンの最近の不振と限界について直接言及した。守備と走塁能力は高く評価しつつも、左投手に対する打撃の弱点は明らかだというのが彼の診断だ。これは、キム・ヘソンのポストシーズンエントリーの可能性にも影響を与えかねないという分析が出ている」と解説した。

キムは7月中旬に左肩を痛め、7月30日に負傷者リストに入った。リハビリを行いながら8月下旬にマイナーの試合に出場し、調整を行った。9月2日に大リーグに復帰し、復帰後の打率は.071と低迷している。

チームは15日時点で、ナ・リーグ西地区の首位に立っており、ポストシーズン進出の可能性が高い。