ÂçÇ÷·æ¡¡À¤³¦Î¦¾å¡¢»°±ºÎ¶»Ê¤Î¡ÈÀÜ¿¨¡É¼ºÂ®¤Ë»ä¸«¡ÖÂç¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡×
¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³ÂåÉ½¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê34¡á¥Ê¥¤¥¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç8°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿»°±ºÎ¶»Ê¡Ê23¡áSUBARU¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿»°±º¤Ï¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ï¡¼¥É¥ëÉÕ¶á¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æ8°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºòÆü¤Î»°±º¤¯¤ó¤Î¥ì¡¼¥¹ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È»°±º¤ÎÎÏÁö¤ò¾Î¤¨¤¿ÂçÇ÷¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¾ã³²¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤È¤Ëµ¯¤¤¿»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¤¢¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É¤¬»þ¤ËÁª¼ê¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÂç¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¾Ð¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Öµ¯¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼þ¤ê¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÊäÂ¡£¡ÖËÍ¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¹³µÄ¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤·¡¢½ç°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÃæµ÷Î¥¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤¬·ã¤·¤¤¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯Ìµ¤¤ÀÜ¿¨¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Âç²ñ¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÏ¢Æü¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÎ©¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª´Ø·¸¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë´¶Ã²¡£¡Ö°ìÊý¤Ç´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏÁª¼êÂ¼¤Î¿©»ö¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â·ë¹½½Ð¤Æ¤ëÍÍ¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¡£¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ä¶¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È²þÁ±¤òÁÊ¤¨¤¿¡£