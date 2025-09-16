お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が16日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。学生時代を振り返った。

この日は名門女子校・雙葉学園出身の女優・かたせ梨乃とフリーアナウンサーの高橋真麻がゲスト出演し、学生時代の話題に。MCの「ハライチ」澤部佑から「コイツはもう高校デビュー成功したから」と振られた岩井は、「（生徒数が）3000人くらいいる学校だったんだけど、人気ランキング発表されて3位だった」と明かした。

高橋から「それは頭がいい？運動ができる？面白いの人気？」と問われると、岩井は「全部っすね」とドヤ顔。「陰キャっぽいでしょ、めちゃくちゃ陽キャラだから。俺ダンスサークルでブレークダンスやってて、生徒会室をたまり場にできるくらいヒエラルキーが上だったから」と話した。

一方、中学の同級生だった澤部は別の高校に進学したといい、「失敗して。過度ないじりに学校を頻繁に休むようになって…」と暗い表情。岩井は「家に行くと学校行かない日がどんどん多くなってた」と当時の様子を伝え、澤部は「中学のジャージ着てな。中学が楽しかったから…」と苦笑いしていた。