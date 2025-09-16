±§ÅÔµÜ¤¬»²Àï¤¹¤ë¡ÖFIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡Ä¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ9·î19Æü¤Ë½éÀï
¡¡B¥êー¥°¤Ï9·î16Æü¡¢¡ÖFIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤ò¡¢B¥êー¥°¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡FIBA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Á´5ÂçÎ¦¤«¤é³Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬½¸·ë¡£¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Ï¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×Ç¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤Ä¡¢¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥° ¥¢¥¸¥¢ (BCL Asia) 2025¡×¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥¸¥¢Àª½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢»î¹çÆü¤Î1½µ´Ö¸å¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤Ç¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¢¨»þ¹ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö
¢§¥°¥ëー¥×¥êー¥°
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ00Ê¬ ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ¡Ëvs¥¦¥Ë¥«¥Ï¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ00Ê¬ ¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥È¥ê¥Ý¥ê¡Ê¥ê¥Ó¥¢¡Ëvs±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ¡Ë
¢§·è¾¡¡¦½ç°Ì·èÄêÀï
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î»î¹ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê·èÄê
°Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«¤Î±§ÅÔµÜ½Ð¾ì»î¹ç¤Î¤ßÇÛ¿®
¡¦14»þ00Ê¬ 5°Ì·èÄêÀï¡ÊA¥°¥ëー¥×3°ÌvsB¥°¥ëー¥×3°Ì¡Ë
¡¦17»þ00Ê¬ 3°Ì·èÄêÀï¡ÊA¥°¥ëー¥×2°ÌvsB¥°¥ëー¥×2°Ì¡Ë
¡¦20»þ00Ê¬ ·è¾¡¡ÊA¥°¥ëー¥×1°ÌvsB¥°¥ëー¥×1°Ì¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛB¥êー¥°¸ø¼°YouTube¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖFIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025¡×