共和コーポ、今期配当を5円増額修正

共和コーポレーション <6570> [東証Ｓ] が9月16日後場(14:30)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の10円→12.5円に増額し、下期配当も従来計画の10円→12.5円に増額修正した。年間配当は25円(前期は20円)となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、業績及び事業環境等を総合的に勘案して、長期安定的な配当の継続を基本に考えており、株主の皆様へ適切な利益還元を行うことを経営の重要課題と位置づけております。併せて、株主資本コストを意識した経営の一環として、株主の皆様へ利益還元の一層の充実と資本効率の向上を目指してまいります。当期の配当予想につきましては、第２四半期末及び期末配当金を１株当たり10円としておりましたが、上記方針に基づき、前回予想から第２四半期末の配当に関しましては２円50銭増配の1株あたり12円50銭、期末配当に関しましても2円50銭増配の1株あたり12円50銭とさせていただくこととしました。これにより、2026年３月期の年間配当金は５円増配の１株あたり25円となります。

