ÆüËÜ¤Î¡Ö¿ÍºàÎÏ¡×¤Ï40°Ì¡¡»°¤Ä¾å¾º¡¢¤ä¤Ã¤ÈÄã²¼¤Ë»õ»ß¤á
¡¡¥¹¥¤¥¹¤Î¹ñºÝ·Ð±Ä³«È¯¸¦µæ½ê¡ÊIMD¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯ÈÇ¡ÖÀ¤³¦¿Íºà¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íºà¶¥ÁèÎÏ¤ÏÀ¤³¦40°Ì¤ÈÁ°Ç¯¤«¤é½ç°Ì¤¬»°¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿Íºà¤ò½¸¤á¤ë´Ä¶¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£½ç°Ì¤Î¾å¾º¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¡£¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤ä¤Ã¤È»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Î¼ç¤Ê69¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬ÂÐ¾Ý¡£¿Íºà¤Ø¤Î¡ÖÅê»ñ¤È°éÀ®¡×¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¿Íºà¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¡¢¿Íºà³èÍÑ¤Î¡Ö½àÈ÷ÅÙ¹ç¤¤¡×¤Î3Ê¬Ìî¤ÇÉ¾²Á¡¢ºÎÅÀ¤·¡¢¿Íºà¶¥ÁèÎÏ¤Î½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡À¤³¦¼ó°Ì¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç¡¢14Ç¯¤ÎÄ´ºº¸øÉ½³«»Ï°ÊÍè¡¢¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì10°Ì·÷¤Ï²¤½£Àª¤¬7¥«¹ñ¤ÈÂçÈ¾¤òÀê¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Ï¹á¹Á¡Ê4°Ì¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê7°Ì¡Ë¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£