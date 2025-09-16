ビルが林立する都心を縫うように線路や高速道路が走り、その間に神社仏閣が溶け込む――。

モダンと伝統が混在する日本の光景は欧米では珍しく、米ハリウッドの映像業界からも関心を集めている。ＷＯＷＯＷは昨年７月、海外作品のロケ誘致と撮影支援を行う子会社「ＷＯＷＯＷ ＢＲＩＤＧＥ合同会社」を設立した。同社の狙いと今後の課題を聞いた。

ハリウッドの俳優が演じるＦＢＩ捜査官が東京・上野のアメ横商店街や新宿・歌舞伎町を歩き、街中の寺で絵馬を奉納する。４月末〜５月、「ＦＢＩ‥インターナショナル４＜最終章＞」最終話の東京都内での撮影は、同社が中心となって行われた。

日本国内での撮影を支援することで、放送外収入を獲得するとともに、国際基準の作品づくりのノウハウを得ることもできる。「経験を蓄積し、世界に通用する作品づくりにつなげていきたい」と、鷲尾賀代ＣＯＯ（最高執行責任者）は狙いを語る。

ロケの誘致は、宿泊費などで地域経済にも貢献する。国も２０２２年度補正予算から、海外作品のロケ誘致への支援事業を始めた。日本で撮影する海外作品を対象に、１０億円を上限として制作費の半額を補助する。「ＦＢＩ〜」のほか、２６年に世界で配信予定のＳＦドラマ「Neuromancer」も、この枠組みを活用して、誘致した。

一方で、課題もある。国からの補助決定後、ロケの下見から撮影許可の交渉、撮影、経費の証明書類の提出を、年度内に行わなければならない。撮影準備から実際の撮影を長くても８か月程度で済ませなければならず、期間の短さが、海外の制作者には不評だ。「日本に悪印象がつかないように説明を尽くしたが、限界がある。仕組みを根本的に変えないといけない」と鷲尾ＣＯＯは指摘する。

また日本の場合、ロケの撮影許可を取ることが難しいのも大きなハードルとなっている。例えば商店街で撮影する場合、１軒ずつ個別に許可を取らなければならないなど、交渉の窓口が一本化されていないことが多いという。「米国などロケの誘致が進んでいる国では、利用料を設け、ビジネスとして撮影を受け入れている」。日本ではそうした意識が十分に浸透していないのが実情だ。

課題は多いが、鷲尾ＣＯＯは事業の先に、日本の映像業界の国際競争力の向上を見据えている。海外と日本では撮影の仕方も市場の好みも異なるが、撮影支援を担当するスタッフは、日本と海外、両方の事情に通じることになる。そうした人材を増やせれば、「将来的には、海外でヒットする日本発の作品がより多く作れるのでは」。鷲尾ＣＯＯは期待も込め、今後は海外の制作会社などとのつながりを強めていくとしている。（田辺里咲）