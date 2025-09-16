「大相撲秋場所・３日目」（１６日、両国国技館）

西幕下４４枚目の海真（２３）＝田子ノ浦＝が納谷（大嶽）と対戦。突き出して、１勝１敗とした。

立ち合いから一方的に前進。名古屋場所は重度の肺炎で入院し、４休から３連勝。海真は表情を変えず「先場所より番付を落としているので、上を目指すには、これで喜んではいられない」と前を向いた。はたき込みなど引き技を得意とするが、師匠の田子ノ浦親方（元幕内隆の鶴）からは「それを生かすためにも前に出る力が大事だ」と求められている。

場所前に両国国技館で行われた日本相撲協会の健康診断では、採血で３０分以上手こずり、注射針が刺された瞬間に絶叫し、苦悶の表情を浮かべ、ニュースで大きく扱われた。「あれは驚きました。恥ずかしかった」と振り返った。

同部屋だった二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が現役時代に掲げていた「平常心」を、常に心がけている。「自分は部屋の下の子を引っ張る、底上げをする立場だと思う。それに応えられるよう、頑張っていきたい」と誓った。高安に続く関取を意識しながら、勝ち越しを目指す。