YOASOBI、「夜遊び」をテーマにした特別なdoubletとのコラボアイテムを＜ZOZOFES＞会場で販売決定
YOASOBIが、ファッションブランド・doubletとコラボレーションしたアイテムコレクション「NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBIと夜遊び」を、10月13日に開催するZOZOTOWN20周年記念イベント＜ZOZOFES＞DAY2の会場で販売することが決定した。なお、会場での販売は、10月13日限定で、購入には＜ZOZOFES＞DAY2の公演チケットが必要となっている。
本コレクションは、「夜遊び」をテーマにデザインしたTシャツとフーディーの全10型のラインナップとなる。深夜のカラオケで声が枯れるまで歌い、コンビニ前で取り留めもない話に笑い、ゲームセンターで夢中になって競い合い、ファミレスで夜明けまで語り合い、ハンドルを握って街を抜け出す。そんな誰もが一度は経験したことのある“どうでもよくて、でも忘れられない夜”の瞬間を服に刻み込み、「夜遊びのユニフォーム」として表現。YOASOBIが音楽で物語を紡ぐように、doubletは服でその夜をもう一度よみがえらせるというテーマになっているという。コラボレーション解禁に伴い、YOASOBIとdoublet デザイナー 井野将之氏からのコメントも到着した。
■YOASOBI コメント
元々、私Ayase自身がプライベートでdoubletさんのアイテムを愛用させていただいており、衣装としてもさまざまな場面で着用していました。そんな中、4年前に井野さんと雑誌で対談させていただく機会があり、その際にクリエイティブに対する姿勢や考え方を伺い、さらにdoubletさんへの思い入れが深まりました。いつかご一緒できればと願っていたところ、今回ZOZOTOWNさんの20周年記念企画のお話をいただき、ぜひdoubletさんとご一緒させてくださいとお願いし、快諾いただいて今回のコラボが実現しました。YOASOBIとして私たちが追求しているのは、音楽における「非現実的な体験でありながら、それが現実である」という超現実的なテーマや、日常の中に遊び心や刺激をといったテーマです。そして、こうした要素はdoubletさんの姿勢とも強く通じ合う部分だと感じています。その想いを井野さんが受け止めてくださり、素敵でユーモアのあるアイテムが完成しました。ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■doubletデザイナー・井野将之 コメント
Ayaseさんと初めてお会いしたのは雑誌の対談で、その時は正直「知っているアーティスト」という距離感でした。その後、友人の子どもでYOASOBIさんの大ファンの小学生の女の子に、アニメ『BEASTARS』を教えてもらい、主題歌の「怪物」を聴いたことがきっかけで、ひとつのコレクションを作り上げることになりました。そこからは気づけばYOASOBIさんの全ての曲を掘り下げるように聴くようになり、今ではカラオケのレパートリーがYOASOBIさんばかりになるほどの大ファンになっていました。私がYOASOBIさんの曲に出会えたように、この服もYOASOBIさんのファンの方々に出会ってもらえたら、とても嬉しく思います。
◾️NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBIと夜遊び
・販売日時：2025年10月13日（月・祝） 12: 00〜 21: 00
※会場の在庫が無くなり次第販売終了となります。
・販売場所：ZOZOFES会場
※ 購入には＜ZOZOFES＞DAY2の公演チケットが必要です。
※ 後日ZOZOTOWNにて販売予定です。販売時期は決まり次第、ZOZOTOWN公式SNSにてお知らせします。
（左から）
・NIGHT OUT T-SHIRT FAMIRESU：8,800円（税込）
・NIGHT OUT T-SHIRT DRIVE：8,800円（税込）
・NIGHT OUT T-SHIRT CONBINI：8,800円（税込）
・NIGHT OUT T-SHIRT Gēsen：8,800円（税込）
・NIGHT OUT T-SHIRT KARAOKE：8,800円（税込）
（左から）
・NIGHT OUT HOODIE FAMIRESU：17,600円（税込）
・NIGHT OUT HOODIE DRIVE：17,600円（税込）
・NIGHT OUT HOODIE CONBINI：17,600円（税込）
・NIGHT OUT HOODIE Gēsen：17,600円（税込）
・NIGHT OUT HOODIE KARAOKE：17,600円（税込）
■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞
◆鳥取公演
会場：米子コンベンションセンター BiG SHiP
9月17日（水）開場 18:00 開演 19:00
9月18日（木）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531（平日12:00〜17:00）
◆和歌山公演
会場：和歌山県民文化会館 大ホール
9月25日（木）開場 18:00 開演 19:00
9月27日（土）開場 17:00 開演 18:00
9月28日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00 ※日祝除く)
◆岩手公演
会場：トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
10月10日（金）開場 18:00 開演 19:00
10月11日（土）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
◆岡山公演
会場：倉敷市民会館
10月16日（木）開場 18:00 開演 19:00
10月17日（金）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531（平日12:00〜17:00）
◆北海道公演
会場：帯広市民文化ホール 大ホール
10月24日（金）開場 18:00 開演 19:00
10月25日（土）開場 17:00 開演 18:00
会場：函館市民会館 大ホール
10月27日（月）開場 18:00 開演 19:00
10月28日（火）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：WESS info@wess.co.jp
◆福島公演
会場：いわき芸術文化交流館 アリオス アルパイン大ホール
10月30日（木）開場 18:00 開演 19:00
10月31日（金）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
◆愛媛公演
会場：松山市民会館 大ホール
11月12日（水）開場 18:00 開演 19:00
11月13日（木）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：DUKE松山 089-947-3535（平日 11:00〜17:00）
◆山口公演
会場：山口 KDDI維新ホール
11月15日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月16日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（平日12:00〜17:00）
◆沖縄公演
会場：沖縄コンベンションセンター展示棟
11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月30日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：琉球放送 098-988-5000(平日11:00〜17:00)
◆TICKET
指定席：8,800円（税込）
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。
※入場時に身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
一般発売日：2025年6月28日（土）正午12:00〜
プレイガイド
ローソンチケット：http://l-tike.com/yoasobi/（Lコード：93989）