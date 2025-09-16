YOASOBIが、ファッションブランド・doubletとコラボレーションしたアイテムコレクション「NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBIと夜遊び」を、10月13日に開催するZOZOTOWN20周年記念イベント＜ZOZOFES＞DAY2の会場で販売することが決定した。なお、会場での販売は、10月13日限定で、購入には＜ZOZOFES＞DAY2の公演チケットが必要となっている。

◆YOASOBI 画像

本コレクションは、「夜遊び」をテーマにデザインしたTシャツとフーディーの全10型のラインナップとなる。深夜のカラオケで声が枯れるまで歌い、コンビニ前で取り留めもない話に笑い、ゲームセンターで夢中になって競い合い、ファミレスで夜明けまで語り合い、ハンドルを握って街を抜け出す。そんな誰もが一度は経験したことのある“どうでもよくて、でも忘れられない夜”の瞬間を服に刻み込み、「夜遊びのユニフォーム」として表現。YOASOBIが音楽で物語を紡ぐように、doubletは服でその夜をもう一度よみがえらせるというテーマになっているという。コラボレーション解禁に伴い、YOASOBIとdoublet デザイナー 井野将之氏からのコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■YOASOBI コメント

元々、私Ayase自身がプライベートでdoubletさんのアイテムを愛用させていただいており、衣装としてもさまざまな場面で着用していました。そんな中、4年前に井野さんと雑誌で対談させていただく機会があり、その際にクリエイティブに対する姿勢や考え方を伺い、さらにdoubletさんへの思い入れが深まりました。いつかご一緒できればと願っていたところ、今回ZOZOTOWNさんの20周年記念企画のお話をいただき、ぜひdoubletさんとご一緒させてくださいとお願いし、快諾いただいて今回のコラボが実現しました。YOASOBIとして私たちが追求しているのは、音楽における「非現実的な体験でありながら、それが現実である」という超現実的なテーマや、日常の中に遊び心や刺激をといったテーマです。そして、こうした要素はdoubletさんの姿勢とも強く通じ合う部分だと感じています。その想いを井野さんが受け止めてくださり、素敵でユーモアのあるアイテムが完成しました。ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■doubletデザイナー・井野将之 コメント

Ayaseさんと初めてお会いしたのは雑誌の対談で、その時は正直「知っているアーティスト」という距離感でした。その後、友人の子どもでYOASOBIさんの大ファンの小学生の女の子に、アニメ『BEASTARS』を教えてもらい、主題歌の「怪物」を聴いたことがきっかけで、ひとつのコレクションを作り上げることになりました。そこからは気づけばYOASOBIさんの全ての曲を掘り下げるように聴くようになり、今ではカラオケのレパートリーがYOASOBIさんばかりになるほどの大ファンになっていました。私がYOASOBIさんの曲に出会えたように、この服もYOASOBIさんのファンの方々に出会ってもらえたら、とても嬉しく思います。

◆ ◆ ◆

◾️NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBIと夜遊び ・販売日時：2025年10月13日（月・祝） 12: 00〜 21: 00

※会場の在庫が無くなり次第販売終了となります。

・販売場所：ZOZOFES会場

※ 購入には＜ZOZOFES＞DAY2の公演チケットが必要です。

※ 後日ZOZOTOWNにて販売予定です。販売時期は決まり次第、ZOZOTOWN公式SNSにてお知らせします。 （左から）

・NIGHT OUT T-SHIRT FAMIRESU：8,800円（税込）

・NIGHT OUT T-SHIRT DRIVE：8,800円（税込）

・NIGHT OUT T-SHIRT CONBINI：8,800円（税込）

・NIGHT OUT T-SHIRT Gēsen：8,800円（税込）

・NIGHT OUT T-SHIRT KARAOKE：8,800円（税込） （左から）

・NIGHT OUT HOODIE FAMIRESU：17,600円（税込）

・NIGHT OUT HOODIE DRIVE：17,600円（税込）

・NIGHT OUT HOODIE CONBINI：17,600円（税込）

・NIGHT OUT HOODIE Gēsen：17,600円（税込）

・NIGHT OUT HOODIE KARAOKE：17,600円（税込）